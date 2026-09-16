Sambhal News: 20 बीघा की यूकेलिप्ट्स की बगिया और गन्ने की फसल गंगा में समाई

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गांव बझांगी निवासी मुनेंद्र कुमार यादव और छत्रपाल सिंह ने बताया कि गांव के प्रेमपाल और सोनपाल सिंह ने करीब डेढ़ साल पहले 20 बीघा में यूकेलिप्ट्स की बगिया लगाई थी। पौधों की सुरक्षा के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये का जाल और 60 हजार रुपये रोपण पर खर्च किए थे। अब गंगा के लगातार कटान से खेत का बड़ा हिस्सा कटकर नदी में समा गया और पूरी 20 बीघा बगिया तेज बहाव में बह गई।वहीं बझांगी निवासी राजेश कुमार, नवाब सिंह और उदिया नगला निवासी छोटे सहित कई किसानों की गन्ने की फसल भी कटान की चपेट में आकर बह गई। किसानों का कहना है कि बाढ़ ने उनकी मेहनत और लागत दोनों बर्बाद कर दी है।गांवों में अभी भी भरा है पानीरघुपुर पुख्ता गांव के रास्तों और स्कूल के पीछे अब भी गंगा का पानी भरा है। उदिया नगला और बझांगी के बीच रास्ते में कीचड़ और जलभराव से आवागमन पूरी तरह बंद है। ग्रामीणों को पानी से होकर या दूसरे रास्तों से आना-जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा अभी भी तेज बहाव के साथ कटान कर रही है। किसानों ने प्रशासन से मौके पर आकर सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की है।वर्जनअभी कहीं भी कटान की सूचना नहीं मिली है। हालांकि हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। गंगा के पानी से खराब या नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराकर संबंधित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। -अवधेश कुमार वर्मा, एसडीएम गुन्नौर