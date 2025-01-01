Saharanpur News: मोबाइल टावर पर चढ़ा शामली का युवक, घंटों समझाने के बाद उतरा

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संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। परिवार से नाराज एक युवक शनिवार शाम जनकपुरी क्षेत्र में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। शामली निवासी विफुल शर्मा को पुलिस ने घंटों समझाने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस ने युवक को खाना खिलाकर उसकी काउंसिलिंग भी की।विफुल अपने भाई के पास सहारनपुर आया हुआ था, जो यहां नौकरी करता है। शनिवार शाम वह सपना पुल के पास एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसे टावर की ऊंचाई पर देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर जनकपुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चीमा ने युवक से बातचीत शुरू की। काफी देर तक समझाने और लगातार संवाद के बाद युवक शांत हुआ। पुलिस ने उसे स्वयं नीचे उतरने के लिए राजी किया।नीचे उतरने के बाद पुलिसकर्मी विफुल को थाने लेकर गए। थाने में पुलिस ने उसे खाना और जूस दिया। इसके बाद उसकी काउंसिलिंग की गई और परिवार से जुड़ी समस्याओं को लेकर समझाया गया। पुलिस ने विफुल के भाई को भी थाने बुलाया। पुलिस के अनुसार युवक अपने साथ पानी की बोतल भी ले गया था।वर्जनपारिवारिक कारणों के चलते युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा था, जिसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। युवक को उसके भाई और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।-मनोज कुमार यादव, सीओ द्वितीय