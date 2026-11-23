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गड्ढे में पहिया आने से अनियंत्रित हुई बाइक

शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के गांव ग्याना माजरा निवासी पिंकी (42) अपने बेटे सूर्यांश के साथ बाइक से गांव कलसी आ रही थीं। गांव कलसी में उनके परिवार में भतीजे की तेरहवीं थी। सीएचसी में बेटे सूर्यांश ने बताया कि गांव रादौर से आगे सड़क पर बने गड्ढे में बाइक का पहिया चला गया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और उसकी मां सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।



बेटे ने राहगीरों से मांगी मदद

हादसे के बाद सूर्यांश ने अपनी मां को सड़क किनारे लिटाया और मदद के लिए 112 नंबर पर फोन करने का प्रयास किया, लेकिन मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने सड़क से गुजर रहे वाहनों को रुकवाने की कोशिश की। एक कार सवार की मदद से वह मां को गंगोह सीएचसी लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पिंकी को मृत घोषित कर दिया।



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