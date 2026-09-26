सियासत: 'हम गठबंधन के लिए भीख नहीं मांग रहे', सपा सांसद इकरा हसन पर इमरान मसूद का पलटवार

मसूद ने आगे कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है और कांग्रेस अपने काम पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, ''जब बारात निकलती है, तो कई ढोल बजाने वाले होते हैं, साथ ही नाचने-गाने वाले भी होते हैं। इन लोगों को नाचने-गाने दीजिए। हम अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं।'

राहुल गांधी को लेकर भी दिया बयान

इमरान मसूद ने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही ऐसे विपक्षी नेता हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच है और जो भाजपा को चुनौती देने में सक्षम हैं।