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सियासत: 'हम गठबंधन के लिए भीख नहीं मांग रहे', सपा सांसद इकरा हसन पर इमरान मसूद का पलटवार

Sat, 26 Sep 2026 05:33 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 26 Sep 2026 05:33 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इमरान मसूद ने इकरा हसन की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए गठबंधन के लिए भीख न मांगने की बात कही।

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'We Are Not Begging for an Alliance': Imran Masood Hits Back at SP's Iqra Hasan
देवबंद में इमरान मसूद। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। सपा सांसद इकरा हसन की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस गठबंधन के लिए किसी से भीख नहीं मांग रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने काम पर ध्यान दे रही है।
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इकरा हसन की टिप्पणी पर मसूद का जवाब

खबरों के अनुसार, इकरा हसन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सक्षम हैं और कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से विशेष असर नहीं पड़ेगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने कहा, ''तो गठबंधन मत कीजिए। कौन मांग रहा है? क्या हम किसी से भीख मांग रहे हैं?''

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मसूद ने आगे कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है और कांग्रेस अपने काम पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, ''जब बारात निकलती है, तो कई ढोल बजाने वाले होते हैं, साथ ही नाचने-गाने वाले भी होते हैं। इन लोगों को नाचने-गाने दीजिए। हम अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं।'

राहुल गांधी को लेकर भी दिया बयान

इमरान मसूद ने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही ऐसे विपक्षी नेता हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच है और जो भाजपा को चुनौती देने में सक्षम हैं।

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शिवपाल यादव पर भी साधा निशाना

सपा विधायक शिवपाल यादव के उस कथित बयान पर भी मसूद ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि इटावा, मैनपुरी और सैफई जैसे सपा के गढ़ों में कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिलेगा।
 

मसूद ने कहा कि यह शिवपाल यादव की राय हो सकती है और कांग्रेस अपने काम पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, ''शिवपाल यादव जो कह रहे हैं, वह उनकी अपनी पार्टी में ही अप्रासंगिक हो गया है।'' मसूद ने आगे कहा कि बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते रहते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

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रामाशंकर राजभर ने भी जताई आपत्ति

सपा सांसद रामाशंकर राजभर ने इमरान मसूद का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और भाजपा को फायदा हो सकता है।
 

राजभर ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयानों को गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश बताया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत पर भी सवाल उठाया।

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