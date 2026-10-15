वोट चोरी से किया मतदाताओं को लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित : हरीश रावत

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दिल्ली से देहरादून जाते समय छुटमलपुर में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा के निवास पर अपने स्वागत के बाद बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। यदि निष्पक्ष चुनाव होते तब महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के नतीजे विपरीत होते। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।देश की जनता जाग चुकी है। जल्द ही लोग भाजपा को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा की उनका और हर एक कांग्रेसी का मक़सद भाजपा को सत्ता से बेदख़ल करना है। उन्होंने कहा की पूरे देश में इंडिया गठबंधन मज़बूती से साथ खड़ा है। आने वाले पांच राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत कर सरकार बनाएगा।इससे पहले यहां पहुंचने पर हसीब मलिक, मनोज चौधरी, प्रधान फ़रमान मलिक, प्रधान नासिर अली, याहिया मलिक, नासिर सैफ़ी, अरशद मलिक, राव यूसुफ़, अजीम मलिक आदि ने पूर्व सीएम का माल्यार्पण कर स्वागत किया।