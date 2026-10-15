Saharanpur News: अरबीन हत्याकांड को लेकर बवाल, भीड़ ने कोतवाली में दिया धरना, पुलिस ने भांजीं लाठियां

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

बुधवार को आजाद समाज पार्टी के नेता महताब अली मृतक के परिजनों और समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। परिजनों व प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस ने तीन दिन में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था, लेकिन वारदात के पांच दिन बाद भी तीन आरोपियों के अलावा अन्य आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने और हंगामा होने पर पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठियां फटकारनी शुरू कर दीं। इससे अफरा-तफरी मच गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। नकुड़, नानौता, तीतरों थाने से भी फोर्स बुला ली गई।हालात बिगड़ने की सूचना पर कैराना सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन भी समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों को शांत कराया तथा सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम से वार्ता की। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। वार्ता के दौरान पुलिस को अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया। इसके बाद भीड़ शांत हुई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता भी ब्लॉक अध्यक्ष हाजी तहसीन चौधरी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नोमान मसूद, हमजा मसूद और सपा नेता धर्मवीर खटाना समेत अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे।हथियारों की बरामदगी पर भी उठाए सवालमृतक के परिजनों ने मुकदमे में चौकीदार को वादी बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर और हत्यारोपियों से सांठगांठ कर फैक्टरी के चौकीदार की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि परिजन 16 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि हमले में लोहे के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुलिस ने लोहे के हथियारों के बजाय पॉपुलर के पेड़ के बड़े-बड़े डंडे बरामद दिखाए हैं।सांसद ने दी हुड़दंग न करने की नसीहत, विधायक भाई बोले घर का घेर बना देंगेगंगोह। कोतवाली पहुंची सांसद इकरा हसन ने जहां ग्रामीणों से शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही, वहीं उनके विधायक भाई नाहिद हसन ने तीन दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर घर का घेर करने की चेतावनी दी। वहीं अधिवक्ताओं के पैनल ने भी कोतवाली पहुंच कर शांतिपूर्ण धरना दे रहे ग्रामीणों पर की गई पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। सांसद इकरा हसन ने कहा कि यदि तीन दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें फिर से अपने सिरों की संख्या यहां गिनवानी है। उन्होंने ग्रामीणों से हुड़दंगबाजी न करने की अपील की। कहा कि यदि ऐसा किया तो पुलिस मुकदमे दर्ज कर देगी। यदि हमें इन्साफ पाने के लिए पुलिस की लाठी भी खानी पड़े तो उसे संयम से झेलना होगा। अमन के साथ अपनी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होता है ऐसे में कोई भी किसी जाति और धर्म पर टिप्पणी न करे।यह था पूरा मामलागांव कल्लरहेड़ी के निकट स्थित स्टार ग्रीन फ्यूल नामक टायर फैक्टरी से निकलने वाले धुएं और दुर्गंध को लेकर विवाद चल रहा था। नौ अक्तूबर की रात फैक्टरी बंद कराने की मांग को लेकर पहुंचे ग्रामीणों और फैक्टरी पक्ष के बीच कहासुनी के बाद संघर्ष हो गया। घायल अरबीन चौहान और उनके साझेदार सादिक व दूसरे पक्ष का संजय उर्फ संदीप भी घायल हुआ था। अरबीन चौहान की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने फैक्टरी के चौकीदार किशन सिंह की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।वर्जनआरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सात टीमें लगा दी गई हैं। इनके साथ में एसटीएफ भी लगाई गई है। परिजनों की तरफ से जो तहरीर आई है उसकी भी जांच की जा रही है जो भी इस घटना में शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग कोतवाली पहुंचे थे, जिन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया गया।-शैलेंद्र कुमार गौतम, सीओ गंगोह