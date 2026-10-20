Saharanpur News: बाइकों की आमने सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत

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ग्राम पंचायत कुराली के प्रशासक रोहित ने बताया कि तरुण मेरठ से अग्निवीर भर्ती के लिए टेस्ट देने के बाद गांव लौट रहे थे। वह जब जैनपुर से कुराली जा रहे सड़क मार्ग पर पहुंचे तभी सामने से आ रही बाइक से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। इनमें तरुण ने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया।मौके पर पहुंची पुलिस ने मिथुन को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भिजवाया। वहां उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों बाइक सवारों के पास हेलमेट नहीं था। यदि हेलमेट होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। उधर, सीओ नकुड़ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के संबंध में किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी ।दो बहनों में इकलौता था तरुणरोहित ने बताया कि तरुण दो बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी बड़ी बहन की आगामी 21 नवंबर को शादी होनी थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। भाई की मौत के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया। वहीं, मिथुन चार भाई और दो बहनों में सबसे बड़े थे। वह ईंट भट्ठे पर काम करते थे। उनके माता-पिता हरियाणा के बिलासपुर में भट्ठे पर थे। वह उनके पास ही जा रहे थे।सड़क हादसे में बाइक सवार दो श्रद्धालुओं समेत तीन घायलबेहट। शाकंभरी देवी रोड पर भागूवाला गांव के पास रविवार रात में माता के दर्शन कर सिद्धपीठ से लौट रहे पड़ोसी राज्य हरियाणा के श्रद्धालुओं की बाइक सामने से आई बाइक से टकरा गई। हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। हरियाणा के जगाधरी निवासी अर्पित व निखिल माता के दर्शनों के लिए सिद्धपीठ आए थे। रात दर्शन कर वापस लौटते समय उनकी बाइक सामने से आ रहे बाइक सवार मिर्जापुर पोल निवासी मुशर्रफ से टकरा गई। हादसे में तीनों को गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने 108 एंबुलेंस से बेहट सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।