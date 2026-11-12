Saharanpur News: अधिकारियों की रेकी कर खनिज वाहन निकलवाने वाले दो गिरफ्तार

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सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया, कि अवैध खनन व खनिज के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार रात गंदेवड़ तिराहे से अंकुश निवासी नानौली व मोहम्मद कैफ निवासी महेश्वरी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अधिकारियों की रेकी कर खनिज से लदे वाहनों को चेकिंग से बचाकर निकलवा रहे थे। सीओ ने बताया, कि अवैध खनन में शामिल लोगों के साथ ही उन्हें सहयोग देने और अधिकारियों की निगरानी करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।बता दें कि बेहट क्षेत्र में अधिकारियों की लोकेशन खनन कारोबारियों तक पहुंचाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 29 अक्तूबर को तहसील गेट के सामने खड़ी थार में सवार रजिउर्रहमान और विशाल को एसडीएम ने पकड़ा था। उनके मोबाइल में मिले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एसडीएम, सीओ समेत अन्य अधिकारियों की लोकेशन साझा की जा रही थी। पुलिस ने थार सीज कर दी थी। वहीं, छह नवंबर को कलसिया चेकपोस्ट पर अधिकारियों की लोकेशन पर नजर रख रहे अब्दुलापुर निवासी जुलफक्कार को एसडीएम और तहसीलदार ने पकड़ा था।पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकीमिर्जापुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव महिला ने अपने पति पर जिस्म फरोशी में धकेलने के प्रयास का आरोप लगाया है। बताया कि विरोध करने पर उसकी तथा 11 साल की बेटी की भी पिटाई की। दोनों को जान से मारने का भी प्रयास किया गया। पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि एक नवंबर को रात्रि में 12 बजे उसका पति कुछ लोगों के साथ घर पहुंचा और उनके साथ जाने के लिए कहा। विरोध करने पर तेल डाल कर जलाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने उसे तथा बेटी को बेरहमी से पीटा। जांच अधिकारी शाकंभरी चौकी प्रभारी रामकुमार गौतम ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।