Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



खेल:-

-गंगोह के नामदेव पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं सुबह 09 बजे से।

-गंगोह के कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन सुबह 9:30 बजे से।

बैठक:-

-रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे पेंशनर्स समाज कार्यालय पर बैठक सुबह 10 बजे से।

-- -

शिविर:-

-बेहट के जनता इंटर कॉलेज में स्काउट एवं गाइड शिविर सुबह 10 बजे से।

-- -





धार्मिक:-





-आर्य समाज हकीकतनगर में वेद कथा, यज्ञ, भजन एवं प्रवचन प्रात: 08 बजे से।



-चिलकाना के बड़े इमामबाड़े में मजलिस और जुलूस दोपहर 02 बजे से।

आज के कार्यक्रम