Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:08 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेल:-
-गंगोह के नामदेव पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं सुबह 09 बजे से।
-गंगोह के कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन सुबह 9:30 बजे से।
बैठक:-
-रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे पेंशनर्स समाज कार्यालय पर बैठक सुबह 10 बजे से।
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शिविर:-
-बेहट के जनता इंटर कॉलेज में स्काउट एवं गाइड शिविर सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक:-
-आर्य समाज हकीकतनगर में वेद कथा, यज्ञ, भजन एवं प्रवचन प्रात: 08 बजे से।
-चिलकाना के बड़े इमामबाड़े में मजलिस और जुलूस दोपहर 02 बजे से।
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खेल:-
-गंगोह के नामदेव पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं सुबह 09 बजे से।
-गंगोह के कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन सुबह 9:30 बजे से।
बैठक:-
-रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे पेंशनर्स समाज कार्यालय पर बैठक सुबह 10 बजे से।
शिविर:-
-बेहट के जनता इंटर कॉलेज में स्काउट एवं गाइड शिविर सुबह 10 बजे से।
धार्मिक:-
-आर्य समाज हकीकतनगर में वेद कथा, यज्ञ, भजन एवं प्रवचन प्रात: 08 बजे से।
-चिलकाना के बड़े इमामबाड़े में मजलिस और जुलूस दोपहर 02 बजे से।