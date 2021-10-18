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Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Sat, 17 Oct 2026 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 01:03 AM IST
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Today's events
आज के कार्यक्रम
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खेल:-
-बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में आयोजित जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
-बेसिक शिक्षा विभाग की न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता गोल्डन विंग्स एकेडमी भाटखेड़ी नागल में सुबह 10 बजे से।
-दिल्ली पब्लिक स्कूल में लिटिल चैंप स्पोर्ट्स मीट का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल में इंटरस्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
-पुलिस लाइन मैदान पर जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मोहल्ला कोठीवाला में यूथ वेलफेयर कबड्डी क्लब की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता शाम 05 बजे से।
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मिशन शक्ति:-
-मिशन शक्ति अभियान के तहत नकुड़ के हरि इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे से।
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धार्मिक:-
-चिलकाना के सुल्तानपुर में चल रही रामलीला में लक्ष्मण मुर्छा की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
-गंगोह में पुरातन श्री रामलीला रंगमंच पर रावण-अंगद संवाद की लीला का मंचन रात 8:30 बजे से।
-बेहट अड्डा स्थित रामलीला मैदान में चल रहे श्रीरामलीला महोत्सव के तहत रामलीला भवन में श्रीराम का राज्य अभिषेक रात 09 बजे से।
-देवबंद के रेलवे रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में श्रीराम जानकी लीला समिति की ओर से रामलीला का मंचन रात 8:30 बजे से।
--शारदीय नवरात्र महोत्सव के तहत आवास विकास स्थित हरि मंदिर में भजन संध्या रात 8:30 बजे से।
-गंगोह के मोहल्ला सराय में लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन रात 09 बजे से।
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