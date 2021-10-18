फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   The zonal system of the tax department has been discontinued for now; operations will be handled at the municipal corporation office itself.

Saharanpur News: टैक्स विभाग की जोनल व्यवस्था फिलहाल खत्म, निगम में ही होंगे काम

Sat, 17 Oct 2026 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
The zonal system of the tax department has been discontinued for now; operations will be handled at the municipal corporation office itself.
सहारनपुर। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं होने के चलते नगर निगम ने फिलहाल टैक्स विभाग की जोनल व्यवस्था खत्म कर दी है। यानी अब टैक्स के बिल जारी करने से लेकर जमा करने तक के सभी कार्य नगर निगम स्थित पुराने कार्यालय से ही संचालित होंगे।
विज्ञापन

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने जोनल व्यवस्था लागू की हुई है। नुमाइश कैंप, हकीकतनगर और दिल्ली रोड स्थित मनोहरपुर में जोनल ऑफिस बनाए हुए हैं। जोनल व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों की सहूलियत बढ़ने की बजाय समस्या हुई है। जोनल ऑफिसों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने और अधिकारियों के नहीं बैठने की वजह से उन्हें भटकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर इस समय एकमुश्त समाधान योजना भी चल रही है, जिसमें नागरिक एकमुश्त टैक्स जमा कराकर छूट का लाभ ले सकते हैं।
विज्ञापन

मार्च आने वाला है। ऐसे में नगर निगम को बीते वर्ष से भी अधिक पिछड़ने का डर है। इसी वजह से नगर निगम ने एकमुश्त समाधान योजना चलने तक टैक्स अनुभाग की जोनल व्यवस्था खत्म कर दी है। टैक्स अनुभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जो अभी तक जोनल ऑफिसों में बैठते थे उन्हें भी नगर निगम से ही काम संचालित करने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

टैक्स वसूली बढ़ाने और नागरिकों की सुविधा के लिए फिलहाल टैक्स अनुभाग की व्यवस्था जोनल कार्यालयों से हटाकर मुख्य कार्यालय नगर निगम में कर दी गई है। एकमुश्त समाधान योजना चलने तक सभी अधिकारी और कर्मचारी नगर निगम स्थित मुख्य कार्यालय से ही काम करेंगे।
-श्रुति माहेश्वरी, कर निर्धारण अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed