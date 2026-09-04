Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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धरना:-

-सलारपुर में कट की मांग और अंडरपास में जलभराव के विरोध में 46वें दिन धरना सुबह 10 बजे से।

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धार्मिक:-

-तीतरों के श्रीरामलीला भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।

-गांव बेरखेड़ी मुसलमान स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

-सरसावा की शुगर मिल कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में चौथे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

-नुमाइश कैंप स्थित गोशाला में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम रात 08 बजे से।

-हकीकतनगर स्थित रामलीला मैदान में कान्हा के साथ करेंगे रास कार्यक्रम रात 08 बजे से।

-नानौता में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर कृष्ण लीला चौक पर श्रीमद्भागवत कथा रात 09 बजे से।





आज के कार्यक्रम