सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: अखिलेश यादव बोले- जो दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते, वे सच्चे सनातनी नहीं

‘वसुधैव कुटुंबकम’ का दिया हवाला

अखिलेश यादव ने अपने बयान में ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसकी परिभाषा बताती है कि पूरा समाज और पूरी पृथ्वी एक परिवार है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की इसी भावना के तहत सभी धर्मों और उनकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए।

धार्मिक सौहार्द का संदेश

अखिलेश यादव का बयान ऐसे समय आया है जब सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हैं। उन्होंने अपने बयान के जरिए धार्मिक सम्मान, भाईचारे और सभी आस्थाओं के प्रति सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की आस्था का अपमान करना सनातन की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।