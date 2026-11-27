Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 27 Nov 2026 02:02 AM IST
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आज के कार्यक्रम
बैठकः
- इंस्टिट्यूट कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आफ इंडिया की जीपीओ रोड स्थित होटल में बैठक सुबह साढ़े दस बजे से।
खेलः
- मेरठ जोन की अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन के खेल मल्हीपुर रोड स्थित अकादमी में सुबह 10 बजे से।
- सुल्तानपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में सुल्तानपुर व पाज बांगर की टीम का मुकाबला सुबह 11 बजे।
- स्प्रिंग बैल्स स्कूल में पहले दिन की अंतर विद्यालय वॉलीबाॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
धरना :
- नगर निगम में ठेका कंपनी के विरोध में 10वें दिन सफाईकर्मियों का धरना सुबह 10 बजे से।
- कमिश्नरी पर धरने के दूसरे दिन विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन दोपहर 12 बजे।
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बैठकः
- इंस्टिट्यूट कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आफ इंडिया की जीपीओ रोड स्थित होटल में बैठक सुबह साढ़े दस बजे से।
खेलः
- मेरठ जोन की अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन के खेल मल्हीपुर रोड स्थित अकादमी में सुबह 10 बजे से।
- सुल्तानपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में सुल्तानपुर व पाज बांगर की टीम का मुकाबला सुबह 11 बजे।
- स्प्रिंग बैल्स स्कूल में पहले दिन की अंतर विद्यालय वॉलीबाॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
धरना :
- नगर निगम में ठेका कंपनी के विरोध में 10वें दिन सफाईकर्मियों का धरना सुबह 10 बजे से।
- कमिश्नरी पर धरने के दूसरे दिन विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन दोपहर 12 बजे।