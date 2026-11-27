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बैठकः

- इंस्टिट्यूट कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आफ इंडिया की जीपीओ रोड स्थित होटल में बैठक सुबह साढ़े दस बजे से।



खेलः

- मेरठ जोन की अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन के खेल मल्हीपुर रोड स्थित अकादमी में सुबह 10 बजे से।

- सुल्तानपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में सुल्तानपुर व पाज बांगर की टीम का मुकाबला सुबह 11 बजे।

- स्प्रिंग बैल्स स्कूल में पहले दिन की अंतर विद्यालय वॉलीबाॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।





धरना :



- नगर निगम में ठेका कंपनी के विरोध में 10वें दिन सफाईकर्मियों का धरना सुबह 10 बजे से।



- कमिश्नरी पर धरने के दूसरे दिन विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन दोपहर 12 बजे।

आज के कार्यक्रम