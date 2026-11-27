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पुलिस लाइन में सीओ प्रिया यादव ने बताया कि बुधवार रात कोतवाली मंडी पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना पर पुलिस ने तस्कर असमा उर्फ कल्लो निवासी साबरी का बाग को राजो का कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया है। महिला के पास से इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला है, जिससे आशंका जताई जा रहा है कि इसका इस्तेमाल स्मैक की छोटी-छोटी मात्रा में तौलकर बेचने के लिए किया जाता था। पुलिस पता लगा रही है कि यह रकम नशे की बिक्री से जुटाई गई या इसका कोई दूसरा स्रोत है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि महिला स्मैक को कहां से लेकर आती थी। कुछ दिन पहले दिन पहले नानौता और तीतरों पुलिस ने स्मैक में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें भी गिरफ्तार महिला के पारिवारिक सदस्य शामिल थे।

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सहारनपुर। कोतवाली मंडी पुलिस ने महिला तस्कर को 53 लाख रुपये की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 265 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 1.45 लाख रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला काफी समय से स्मैक की तस्करी कर रही थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य भी पहले पकड़े जा चुके हैं।