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पुलिस को दी तहरीर के अनुसार 25 नवंबर की रात करीब ढाई बजे अहमदपुर गांव के जंगल में पाइपलाइन के आसपास पेट्रोलियम उत्पाद की तेज गंध आने पर सुरक्षा गार्ड ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। इसके बाद पाइपलाइन का शटडाउन कर तेल का दबाव कम कराया गया। सुबह सवा पांच बजे टीम मौके पर पहुंची तो पाइपलाइन के पास खेत में गड्ढा खोदा हुआ मिला। जांच में पता चला कि चोरों ने पाइपलाइन में करीब आधा इंच व्यास का निप्पल वेल्ड कर दिया था और उसे सीमेंट से मजबूत कर लगभग 10 मीटर लंबा पाइप जोड़ दिया था। इसके माध्यम से पेट्रोलियम उत्पाद चोरी करने का प्रयास किया गया। पाइपलाइन में तेल का रिसाव भी हो रहा था। मौके से तीन वाल्व भी मिली है। इससे प्रतीत होता है कि पहले दो बार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। कंपनी की टीम ने मौके पर मरम्मत कर रिसाव बंद किया।प्रबंधक ने तहरीर बताया कि इस तरह की छेड़छाड़ से तेल के रिसाव, आग लगने और जन धन की हानि का खतरा बना रहता है। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक देवकरन शर्मा ने बताया कि चोरों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।