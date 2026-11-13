Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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शिविर:-







- बेहट के जनता इंटर कालेज में भारत स्काउट एवं गाइड के पहले सोपान का प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।

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धार्मिक:

-देवबंद में श्री गुरु नानक सभा की ओर से प्रकाशोत्सव पर प्रभातफेरी का आयोजन प्रात: 08 बजे से।

- चिलकाना में बड़े इमामबाड़े में चौथें दिन की मजलिस दोपहर 02 बजे से।

आज के कार्यक्रम