Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:12 AM IST
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आज के कार्यक्रम
शिविर:-
- बेहट के जनता इंटर कालेज में भारत स्काउट एवं गाइड के पहले सोपान का प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक:
-देवबंद में श्री गुरु नानक सभा की ओर से प्रकाशोत्सव पर प्रभातफेरी का आयोजन प्रात: 08 बजे से।
- चिलकाना में बड़े इमामबाड़े में चौथें दिन की मजलिस दोपहर 02 बजे से।
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शिविर:-
- बेहट के जनता इंटर कालेज में भारत स्काउट एवं गाइड के पहले सोपान का प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
धार्मिक:
-देवबंद में श्री गुरु नानक सभा की ओर से प्रकाशोत्सव पर प्रभातफेरी का आयोजन प्रात: 08 बजे से।
- चिलकाना में बड़े इमामबाड़े में चौथें दिन की मजलिस दोपहर 02 बजे से।