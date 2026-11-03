Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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खेल:

- भूतेश्वर इंटर कॉलेज मैदान पर अल्फा और एसबीबीए एकेडमी सहारनपुर के बीच फाइनल मैच सुबह नौ बजे से।

- जेवी जैन डिग्री कॉलेज में अंतर महाविद्यालय वूशू प्रतियोगिता सुबह 11.30 बजे से।

प्रर्दशन:-

- जेवी जैन डिग्री कॉलेज के शिक्षक संघ का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रर्दशन सुबह 10 बजे।

आज के कार्यक्रम