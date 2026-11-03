Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 03 Nov 2026 01:57 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेल:
- भूतेश्वर इंटर कॉलेज मैदान पर अल्फा और एसबीबीए एकेडमी सहारनपुर के बीच फाइनल मैच सुबह नौ बजे से।
- जेवी जैन डिग्री कॉलेज में अंतर महाविद्यालय वूशू प्रतियोगिता सुबह 11.30 बजे से।
प्रर्दशन:-
- जेवी जैन डिग्री कॉलेज के शिक्षक संघ का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रर्दशन सुबह 10 बजे।
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खेल:
- भूतेश्वर इंटर कॉलेज मैदान पर अल्फा और एसबीबीए एकेडमी सहारनपुर के बीच फाइनल मैच सुबह नौ बजे से।
- जेवी जैन डिग्री कॉलेज में अंतर महाविद्यालय वूशू प्रतियोगिता सुबह 11.30 बजे से।
प्रर्दशन:-
- जेवी जैन डिग्री कॉलेज के शिक्षक संघ का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रर्दशन सुबह 10 बजे।