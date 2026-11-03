Saharanpur News: फिर बढ़ा एक्यूआई, बसंत विहार और पुलिस लाइन की हवा सबसे खराब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

हवा में नमी के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को हुई बारिश के कारण एक्यूआई 50 तक आ गया था। उसके बाद से एक्यूआई लगातार वृद्धि की ओर है। सोमवार सुबह 10 बजे एक्यूआई 128 था, जो शाम तक बढ़ते-बढ़ते 246 पर पहुंच गया। हवा की यह स्थित खराब श्रेणी में आती है, जो सांस, अस्थमा और दिल के मरीजों के साथ ही स्वस्थ लोगों के लिए भी ठीक नहीं। बसंत विहार और पुलिस लाइन की हवा सबसे अधिक खराब रही। एसबीडी जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. अनिल वोहरा का कहना है कि संवेदनशील मरीजों के लिए एक्यूआई 246 ठीक नहीं है।ऐसे में सांस, अस्थमा, दिल के मरीजों, गर्भवतियों, बुजुर्गों और धुएं और धूल से एलर्जी वालों को ऐसे मौसम में निकलने से बचना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। उधर, मौसम विभाग ने मंगलवार की सुबह भी हल्का कोहरा आने का अनुमान जताया है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि हवा में कोहरे के साथ ही धूल और धुएं के कण भी हैं, जो दृश्यता को धुंधला कर रहे हैं।तापमान में हुई बढ़ोतरीबरसात के कारण जनपद में तीन दिन तक अच्छी ठंड रही। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था। रात में लोगों ने पंखे तक बंद कर दिए थे। अब दो दिन से फिर तापमान वृद्धि की ओर है। रविवार को न्यूनतम तापमान 19.5 और अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस था, जो सोमवार को बढ़कर क्रमश: 23 और 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। गर्मी से राहत के लिए लोग फिर से पंखे चला रहे हैं।सोमवार की शाम क्षेत्रवार एक्यूआईक्षेत्र-एक्यूआईबसंत विहार-259पुलिस लाइन258रामनगर250महावीर कॉलोनी242अहमद बाग-234मंगल नगर233नवाबगंज-229