फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   They used to lure young people into the gang by offering them commission.

Saharanpur News: कमीशन का लालच देकर युवाओं को गिरोह में करते थे शामिल

Tue, 15 Sep 2026 01:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
They used to lure young people into the gang by offering them commission.
सहारनपुर। नकली सिक्के बनाकर बाजार में खपाने वाला गिरोह युवाओं को कमीशन का लालच देकर अपने साथ जोड़ता था। इसके बाद उन्हें नकली सिक्कों की सप्लाई और बाजार में खपाने के काम में लगाया जाता था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार समेत कई राज्यों में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे थे।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, गिरोह द्वारा तैयार किए गए नकली सिक्कों को अलग-अलग राज्यों में भेजकर बाजार में चलाया जाता था। गिरोह का नेटवर्क बढ़ाने के लिए युवाओं को कमीशन का लालच दिया जाता था। उन्हें नकली सिक्के उपलब्ध कराकर बाजार में चलाने का काम सौंपा जाता था। इसके बदले उन्हें चार हजार रुपये के सिक्के बाजार में चलाने पर 400 रुपये का कमीशन मिलता था। इस तरह गिरोह में नए सदस्य जुड़ते गए और नकली सिक्कों की सप्लाई का दायरा बढ़ता गया। इस गिरोह में ज्यादातर 30 से 40 साल की उम्र वाले शामिल हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह से कितने युवा जुड़े थे और उन्हें किस तरह नकली सिक्के उपलब्ध कराए जाते थे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed