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विधायक आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच राजनीतिक तल्खी किसी से छिपी नहीं है। कुछ माह पहले दिशा की बैठक में दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी सामने आई थी। ऐसे में चुनावी मैदान में दोनों के राजनीतिक मतभेद गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान मसूद और उनके समर्थक सहारनपुर देहात में आशु मलिक के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे।वहीं, बेहट विधानसभा सीट का मामला भी कम दिलचस्प नहीं है। यह प्रदेश की विधानसभा सीटों के क्रम में पहली सीट है और इमरान मसूद खुद यहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस दौरान मुजफ्फराबाद सीट थी, जो परिसीमन के बाद बाद बेहट हो गई। यहां पर इमरान मसूद की व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ और समर्थकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उमर अली को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यहां भी यह देखना अहम होगा कि कांग्रेस सांसद का रुख क्या रहता है और उनके समर्थक गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में कितनी सक्रियता दिखाते हैं।मुस्लिम-दलित समीकरण पर भी नजरदोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम और दलित मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। कई इलाकों में इन दोनों वर्गों का मत निर्णायक भूमिका निभाता है। सपा ने दोनों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारकर अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति अपनाई है। हालांकि, केवल मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण जीत की गारंटी नहीं होगा। दलित मतदाताओं का रुख भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा।सहारनपुर देहात में आशु मलिक और बेहट में उमर अली के सामने मुस्लिम मतों को एकजुट रखने के साथ दलित मतदाताओं का भरोसा जीतने की चुनौती होगी। दोनों सीटों पर मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों की लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहेगा। गठबंधन के भीतर तालमेल, इमरान मसूद की भूमिका और मुस्लिम-दलित मतों का वास्तविक ध्रुवीकरण ही तय करेगा कि सपा की यह रणनीति चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है।2017 में कांग्रेस और 2022 में सपा को मिली थी दोनों सीट2017 के चुनाव बेहट सीट पर कांग्रेस के नरेश सैनी ने जीत दर्ज की थी। उस समय सपा के साथ गठबंधन था और सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2022 में यहां पर सपा के उमर अली ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह 2017 में सहारनपुर देहात से कांग्रेस के मसूद अख्तर ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में यहां पर भी सपा के आशु मलिक ने बाजी मारी।कुछ ऐसा है सांसद का पक्षमीडिया को दिए बयान में इमरान मसूद ने कहा कि एक तरफ सीटों को लेकर सपा से बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई। इससे गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रसारित वीडियो में इमरान मसूद यह तक कह रहे हैं कि सपा उनसे मुकाबला करना चाहती है, कांग्रेस से या भाजपा से। इस मामले में कांग्रेस अपनी पार्टी के भीतर चर्चा करेगी।