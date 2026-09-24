Saharanpur News: नवजात को चोरी करने वाली महिला की तलाश जारी

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देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम निवासी नाजिम की पत्नी शबाना ने रविवार रात बच्चे को जन्म दिया था। सोमवार को नाजिम बच्चे को टीका लगवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा था, जहां खुद को अस्पताल का स्टाफ बताते हुए महिला ने उससे बच्चे को ले लिया था और उसे टीके का कार्ड लेने के लिए वार्ड भेज दिया था। नाजिम को वापस लौटने पर न महिला मिली और न ही उसका बच्चा।इसके बाद उसने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी थी। इसके बाद से थाना जनकपुरी पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। पुलिस ने बुधवार देर शाम एक महिला को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि उसने नवजात को क्यों चोरी किया था। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि महिला की तलाश चल रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।