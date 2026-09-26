बागपत: एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सहारनपुर के युवक की मौत, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
बागपत में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सहारनपुर निवासी युवक की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से वाहन की पहचान में जुटी है।
विस्तार
बागपत में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। बाघू गांव के पास कार से उतरकर वापस बैठ रहे सहारनपुर निवासी युवक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाए गए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई।
कार से उतरकर लघुशंका के लिए गया था युवक
सहारनपुर के नवाइस कैंप निवासी विजय धवन का बेटा राघव धवन शुक्रवार रात कार से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली अपने दोस्त के यहां जा रहा था। रात करीब दो बजे बाघू गांव के पास उसने कार रोकी और लघुशंका करने के लिए नीचे उतरा।
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वापस कार में बैठते समय हुआ हादसा
लघुशंका करने के बाद राघव जैसे ही वापस कार में बैठने लगा, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल लेकर गई।
उपचार के दौरान युवक की मौत
जिला अस्पताल में उपचार के दौरान राघव धवन की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।
सीसीटीवी से वाहन की तलाश
पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान के लिए एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर वाहन और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है।