बागपत: एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सहारनपुर के युवक की मौत, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

वापस कार में बैठते समय हुआ हादसा

लघुशंका करने के बाद राघव जैसे ही वापस कार में बैठने लगा, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल लेकर गई।



उपचार के दौरान युवक की मौत

जिला अस्पताल में उपचार के दौरान राघव धवन की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।



सीसीटीवी से वाहन की तलाश

पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान के लिए एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर वाहन और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है।