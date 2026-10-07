सहारनपुर: 6.10 करोड़ रुपये की स्मैक के साथ महिला समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, बरेली से लाकर करते थे सप्लाई

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कोतवाली मंडी, जनकपुरी पुलिस, नारकोटिक्स और एसओजी टीम ने 6.10 करोड़ रुपये की स्मैक के साथ एक महिला समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तीन किलो 303 ग्राम स्मैक और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कार व चार मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस जांच में सामने आया है कि नशा तस्कर शहजाद बरेली रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाली एक महिला से स्मैक लाता था।

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पुलिस लाइन में एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि कोतवाली मंडी पुलिस, नारकोटिक्स, सर्विलांस और एसओजी की टीम ने बाबा लालदास रोड स्थित श्मशान घाट के पास से शहजाद उर्फ कालू व नजराना को गिरफ्तार किया। शहजाद से 515 ग्राम और नजराना से 513 ग्राम स्मैक मिली है। तस्करी में इस्तेमाल कार और तीन मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं।

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि बरेली रेलवे स्टेशन के पास से इमराना नाम की महिला से स्मैक खरीदते थे। महिला हर बार स्टेशन के आसपास ही मिलती थी। इमराना के सही नाम, पते और मोबाइल नंबर की जानकारी नहीं है। इसके बाद स्मैक को छोटी-छोटी मात्रा में नशे के आदी और जरूरतमंद लोगों को बेचते थे।



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बुधवार को भी दोनों स्मैक लेकर नाजिम कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहे थे। वहीं, जनकपुरी पुलिस ने रजबहे की पटरी पर चकहरेटी के पास से नशा तस्कर साकिर निवासी मोहल्ला तकिया को गिरफ्तार किया है। इसके पास से दो किलो 24 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल फोन, 300 रुपये नकदी बरामद हुई। इसकी कीमत करीब 4.04 करोड़ रुपये आंकी गई है।



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