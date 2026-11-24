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मामला एसबीडी जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स शिवानी की नियुक्ति से जुड़ा है। नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह ने आईजीआरएस के माध्यम से शासन में शिकायत की थी। इसके बाद शासन ने मामले की जांच अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सौंपी। जांच में सामने आया कि स्टाफ नर्स शिवानी की नियुक्ति किसी चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार के आधार पर नहीं की गई थी। इसके बावजूद 24 सितंबर 2024 को तत्कालीन प्रमुख अधीक्षक ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया।नियुक्ति के समय दस्तावेजों का सत्यापन, सेवा अभिलेख तैयार करने और वेतन जारी करने से पहले रिकॉर्ड की जांच की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की होती है। इसके बावजूद नियुक्ति से लेकर वेतन जारी होने तक किसी स्तर पर गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई। अब शासन की जांच के बाद अस्पताल प्रशासन ने नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड खंगाला। अन्य कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी पत्रावलियां देखी गईं, लेकिन स्टाफ नर्स शिवानी की नियुक्ति से संबंधित पत्रावली नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज ही अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति किस आधार पर की गई और वेतन जारी करने के लिए किन अभिलेखों का इस्तेमाल किया गया।आरटीआई में भी नहीं दी गई नियुक्ति से जुड़ी सूचनाशिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह ने स्टाफ नर्स शिवानी की नियुक्ति को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन से सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने 13 मई 2026 को आवेदन देकर चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त पूर्व अनुमोदन की प्रमाणित प्रति और साक्षात्कार के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से जारी आदेश सहित अन्य अभिलेख मांगे थे। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया। स्टाफ नर्स की नियुक्ति को लेकर पहले भी जांच हो चुकी है, लेकिन उस समय भी अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब इस मामले में जो भी कार्रवाई होनी है, वह शासन स्तर से ही की जाएगी।- डॉ. लोकेश चंद्र गुप्ता, एडी हेल्थ