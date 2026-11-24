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सोमवार सुबह मौसम पूरी तरह साफ रहा। उसके बावजूद सुबह के समय अच्छी ठंडक महसूस की गई। कुछ क्षेत्रों में अन्य दिनों की तरह वातावरण में बेहद हल्का कोहरा और उसके साथ प्रदूषण भी नजर आया। जैसे-जैसे सूरज चढ़ता गया सर्दी का असर कम होता गया। दोपहर के समय भी लोग धूप सेंकते नजर आए। इसकी प्रमुख वजह घरों के अंदर ठंड महसूस होना रहा।रविवार की तुलना में न्यूनतम तापमान में .5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही और वह 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान भी .5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बीते दस दिन के तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो दस दिन में न्यूनतम तापमान 5.5 और अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरा है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि आगामी दिनों में तापमान और गिरेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में बूंदाबांदी भी हो सकती है।बीते दस दिन का तापमानतिथि-न्यूनतम-अधिकतम23 नवंबर192622 नवंबर19.5-26.521 नवंबर20-2720 नवंबर20-2719 नवंबर20.526.518 नवंबर21-2617 नवंबर22.526.516 नवंबर24-27.515 नवंबर24-2814 नवंबर24.527.5सोमवार को 272 रहा एक्यूआईशहर के एक्यूआई में रविवार की तुलना में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। उसके बावजूद वह 272 रहा, जो हवा की खराब स्थिति को साबित करता है। पिछले एक महीने से अधिक समय से शहर की एक्यूआई 200 के पार ही चल रहा है। ऐसे में चिकित्सक सांस, दिल, मस्तिष्क, शुगर के मरीजों तथा गर्भवतियों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।