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हरियाणा के यमुनानगर में बिना वर्दी दबिश देने और व्यापारी को पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वहां के एक व्यापारी के साथ मारपीट की। व्यापारी की शिकायत पर एसएसपी ने दो सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई। जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। इस पर एसएसपी ने चिलकाना प्रभारी अक्षय शर्मा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

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करीब 10 दिन पहले चिलकाना पुलिस हरियाणा सीमा में गश्त के लिए पहुंची थी। इसी दौरान वहां खनन कारोबार से जुड़े लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस ने व्यापारियों के साथ मारपीट कर दी। मोबाइल फोन छीनने का भी प्रयास किया गया। पीड़ित व्यापारी एवं किसान अनिल कुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी से मामले की शिकायत की।



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एसएसपी ने एसपी सिटी व्योम बिंदल और सीओ देवबंद अमित सिंह को जांच अधिकारी नामित किया। इसमें सामने आया कि चिलकाना पुलिस बिना उच्चाधिकारियों को जानकारी दिए हरियाणा की सीमा में पहुंची थी। वहां खनन कारोबारियों के बीच हुए विवाद और उसके बाद के घटनाक्रम की जानकारी भी अधिकारियों को नहीं दी गई।

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इसके अलावा खनन से जुड़े वाहनों के संबंध में भी कुछ तथ्य जांच के दौरान सामने आए, जिन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली में अनियमितता माना गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसएसपी ने चिलकाना प्रभारी निरीक्षक अक्षय शर्मा, कांस्टेबल अरविंद और विवेक चाहर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, थाने की जिम्मेदारी प्रमोद कुमार को सौंप दी गई है।

