सहारनपुर: गांधी जयंती के कार्यक्रम में प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल में चले लात-घूंसे, लहूलुहान होकर पहुंचे थाने

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जनता इंटर कॉलेज अहमदपुर ब्राह्मण में अहिंसा के संदेश की जगह प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के बीच जमकर लात-घूंसे चले। कार्यक्रम के बाद बैठक में मेडिकल प्रमाणपत्र मांगने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। उप प्रधानाचार्य राममित्र मिश्र का आरोप है कि प्रधानाचार्य केपीएस यादव ने कुर्सी उठाकर हमला किया, जिससे आंख के पास गहरी चोट आई और वह लहूलुहान हो गए। वहीं प्रधानाचार्य केपीएस यादव ने आरोपों को गलत बताया।

आंख के पास पट्टी बंधवाए थाना पहुंचे उप प्रधानाचार्य राममित्र मिश्र ने पुलिस को बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे महात्मा गांधी जयंती के कार्यक्रम के बाद बैठक होनी थी। इस दौरान प्रधानाचार्य ने उनसे मई में लिए गए दो दिन के मेडिकल का प्रमाण पत्र मांगा, जबकि तीन दिन के अवकाश तक पर मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहती।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते हाथापाई और उसके बाद लात-घूसों से हमला कर दिया। राममित्र मिश्र का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने कुर्सी उठाकर उन्हें मारी, जिससे उनकी आंख के पास गहरी चोट आई है।



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राममित्र मिश्र का कहना है कि वह 23 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। सात साल प्रधानाचार्य रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठता के आधार पर चार्ज उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानाचार्य जूनियर शिक्षक को चार्ज देकर जाते हैं।



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