सहारनपुर: गंगोह में चार माह की गर्भवती पत्नी की गला काटकर हत्या, कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई ये सजा

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न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश त्वरित कोर्ट प्रथम श्रेय शुक्ला ने हत्या के दोषी पति आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारे पति पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में सास रामो उर्फ सुनीता, ससुर नरेश, जेठानी बबीता और जेठ सिकंदर को दोषमुक्त किया है।

वादी संजय ने थाना गंगोह में तहरीर दी थी। बताया कि उसकी बेटी पिंकी की शादी आशीष निवासी मखदमूजहां कस्बा थाना गंगोह के साथ हुई थी। शादी में पांच लाख रुपये का दहेज आदि सामान दिया था। इसके बाद भी आशीष व उसके परिवार वाले कम दहेज लाने के कारण ताने देकर मानसिक व शारीरिक शोषण कर रहे थे। बेटी के ससुराल वाले उसे दो लाख रुपये लाने का दबाव बना रहे थे।



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आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह चार माह की गर्भवती थी। 27 मई 2018 को दोपहर दो बजे विपक्षीगण घर पहुंचे और जिम्मेदार लोगों के साथ बातचीत की। कहा कि बेटी को सुसराल भेज दो। इसके बाद उन्होंने बेटी को भेज दिया। 28 मई 2018 को सुबह आठ बजे दामाद आशीष के पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि बेटी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है।

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