मुजफ्फरनगर: मीनाक्षी चौक पर सरेबाजार सपा नेताओं में मारपीट, अल्पसंख्यक सभा का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार

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मीनाक्षी चौक के पास समाजवादी पार्टी के दो नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर चैटिंग को लेकर पुरानी रंजिश में मारपीट हो गई। इस घटना में सपा अल्पसंख्यक सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष इसरार अल्वी और सपा छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष नदीम शामिल थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इसरार अल्वी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।

मंगलवार रात इसरार अल्वी और नदीम मीनाक्षी चौक के पास एक दुकान पर चाय पीने गए थे। वहां दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। नई मंडी के सुभाष नगर निवासी नदीम ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नदीम ने बताया कि वह अपने दोस्त नावेद और कार चालक हसीन के साथ मिठाई लेने व चाय पीने आया था।



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इसरार अल्वी भी अपने साथी इरफान के साथ वहां मौजूद था। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर चैटिंग को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, इसलिए मारपीट हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया। इसके बाद नदीम अपनी कार में जाकर बैठ गया।



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