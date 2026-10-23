सहारनपुर: 'एक्सप्रेसवे पर पांच टोल गलत, शुल्क कम करे एनएचएआई' पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाई आवाज

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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर टोल की अत्यधिक वसूली पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर पांच टोल प्लाजा स्थापित करने को गलत ठहराते हुए इनकी संख्या घटा कर तीन करने और टोल शुल्क भी कम करने की मांग की है।

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दिल्ली से देहरादून जाते हुए हरीश रावत छुटमलपुर कस्बे में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा मलिक के निवास पर रुके थे। यहां उन्होंने कहा कि आम जनमानस के लिए इतना टोल चुकाना बड़ी परेशानी की वजह है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार दो तीन साल में ही टोल से एक्सप्रेसवे की लागत वसूल करना चाह रही है।

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे से जहां देहरादून से दिल्ली का सफर आसान हुआ है, वहीं देहरादून के अंदर जाम से निपटने के लिए कोई ठोस योजना उत्तराखंड सरकार ने नहीं बनाई है।



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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ देश बचाओ विशाल राष्ट्रीय रैली होगी। यह रैली केंद्र की जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा के ताबूत में आखरी कील साबित होगी।



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