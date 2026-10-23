सहारनपुर: थप्पड़ मारने के विवाद में 17 वर्षीय किशोर की मौत, रात में बिगड़ी हालत; आरोपी और पिता हिरासत में

सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र के रणखंडी गांव में दो किशोरों के बीच थप्पड़ मारने को लेकर हुआ विवाद दुखद घटना में बदल गया। मारपीट के बाद 17 वर्षीय मनु प्रताप की हालत रात में बिगड़ गई। परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले में आरोपी किशोर और उसके पिता को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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थप्पड़ मारने को लेकर हुई थी कहासुनी

जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार को रणखंडी गांव निवासी मनु प्रताप की पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान थप्पड़ मारने को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि घटना में मनु को अंदरूनी चोट आई थी।