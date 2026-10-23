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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   17-Year-Old Boy Dies After Slapping Dispute in Saharanpur Village, Minor and His Father Detained

सहारनपुर: थप्पड़ मारने के विवाद में 17 वर्षीय किशोर की मौत, रात में बिगड़ी हालत; आरोपी और पिता हिरासत में

Fri, 23 Oct 2026 04:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 23 Oct 2026 04:17 PM IST
सार

सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के रणखंडी गांव में थप्पड़ मारने को लेकर हुए विवाद के बाद 17 वर्षीय मनु प्रताप की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी किशोर और उसके पिता को हिरासत में लिया है।

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17-Year-Old Boy Dies After Slapping Dispute in Saharanpur Village, Minor and His Father Detained
जानकारी देते अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र के रणखंडी गांव में दो किशोरों के बीच थप्पड़ मारने को लेकर हुआ विवाद दुखद घटना में बदल गया। मारपीट के बाद 17 वर्षीय मनु प्रताप की हालत रात में बिगड़ गई। परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले में आरोपी किशोर और उसके पिता को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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थप्पड़ मारने को लेकर हुई थी कहासुनी
जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार को रणखंडी गांव निवासी मनु प्रताप की पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय किशोर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान थप्पड़ मारने को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि घटना में मनु को अंदरूनी चोट आई थी।

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रात में बिगड़ी हालत, अस्पताल में मौत
मारपीट के बाद मनु की हालत देर रात बिगड़ गई। परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। किशोर की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम गांव पहुंची।

एसपी देहात और सीओ पहुंचे गांव
घटना की सूचना पर एसपी देहात मयंक पाठक और सीओ अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ रणखंडी गांव पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने घटनास्थल और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली।
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आरोपी किशोर और पिता हिरासत में
सीओ अमित कुमार सिंह के अनुसार, तहरीर के आधार पर आरोपी किशोर और उसके पिता को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है।

मनु की मौत के वास्तविक कारणों और मारपीट से उसकी मौत के संबंध की पुष्टि जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

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