सहारनपुर: नमकीन-बिस्किट के दो गोदामों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, 55 लाख के नुकसान की आशंका

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चिलकाना रोड पर अमन पैलेस के पास शुक्रवार तड़के नमकीन-बिस्किट के दो गोदामों में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की चार गाड़ियों से दमकलकर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से करीब 55 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

अजीम निजामी के भारत ट्रेडर्स और अवतार ट्रेडर्स नाम से दो गोदाम हैं। इनमें नमकीन, बिस्किट, टॉफी और चॉकलेट का स्टॉक रखा था। शुक्रवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे आसपास के लोगों ने गोदामों में धुआं उठता देखा। इसके बाद लोगों ने गोदाम मालिक को धुआं उठने की सूचना दी। पता लगते ही गोदाम मालिक मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन लपटें तेज होती चली गईं।

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इसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। सरसावा व रामपुर मनिहारान फायर स्टेशन से गाड़ियां मंगाई गईं। दमकलकर्मियों ने गोदाम का ताला तोड़ा। इसके बाद अलग-अलग तरफ से पानी की बौछार की। करीब चार घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक गोदाम में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया था।



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