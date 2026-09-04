फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Fire breaks out at two warehouses storing snacks and biscuits; goods worth lakhs reduced to ashes

सहारनपुर: नमकीन-बिस्किट के दो गोदामों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, 55 लाख के नुकसान की आशंका

Fri, 04 Sep 2026 07:17 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 04 Sep 2026 07:17 PM IST
सार

चिलकाना रोड पर अमन पैलेस के पास अजीम निजामी के भारत ट्रेडर्स और अवतार ट्रेडर्स नाम के दो गोदामों में आग लग गई। दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 

विज्ञापन
Saharanpur: Fire breaks out at two warehouses storing snacks and biscuits; goods worth lakhs reduced to ashes
गोदाम में लगी आग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चिलकाना रोड पर अमन पैलेस के पास शुक्रवार तड़के नमकीन-बिस्किट के दो गोदामों में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की चार गाड़ियों से दमकलकर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से करीब 55 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
विज्ञापन

 

अजीम निजामी के भारत ट्रेडर्स और अवतार ट्रेडर्स नाम से दो गोदाम हैं। इनमें नमकीन, बिस्किट, टॉफी और चॉकलेट का स्टॉक रखा था। शुक्रवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे आसपास के लोगों ने गोदामों में धुआं उठता देखा। इसके बाद लोगों ने गोदाम मालिक को धुआं उठने की सूचना दी। पता लगते ही गोदाम मालिक मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन लपटें तेज होती चली गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। सरसावा व रामपुर मनिहारान फायर स्टेशन से गाड़ियां मंगाई गईं। दमकलकर्मियों ने गोदाम का ताला तोड़ा। इसके बाद अलग-अलग तरफ से पानी की बौछार की। करीब चार घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक गोदाम में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया था।
 
विज्ञापन

ये बोले...
नमकीन-बिस्किट के गोदामों में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। रिहायशी मकान सुरक्षित रहे। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है। आकलन के बाद ही नुकसान का पता चलेगा। 
- प्रताप सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed