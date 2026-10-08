सहारनपुर: पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक बंद, टंकी में मिला पानी; ग्राहक ने पंप पर मिलावट का लगाया आरोप

शिकायत करने पर अभद्रता का आरोप

विनोद ग्रोवर ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों और संचालक से मामले की शिकायत की। उनका आरोप है कि शिकायत करने पर उनके साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता की गई। उन्होंने धमकी देने का भी आरोप लगाया। मौके पर वीडियो बनाने की कोशिश करने पर रोकने का प्रयास किए जाने की बात कही गई है।



पुलिस ने मौके पर शांत कराया मामला

आरोप है कि वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। ग्राहक की ओर से पेट्रोल पंप पर मिलावट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।



सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राहक की ओर से पेट्रोल में पानी मिलने का दावा किया गया है। मामले में पेट्रोल पंप की ओर से कोई पक्ष सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।