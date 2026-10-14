Saharanpur News: शहर के कई इलाकों में आज तीन घंटे तक गुल रहेगी बिजली

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नगरीय अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि मरम्मत कार्यों के चलते हकीमपुरा हकीमपुरा उपकेंद्र से जुड़े गणपति विहार, गोपालपुरा, रामजनपुरा, विश्वास नगर, हलालपुर, देव कॉलोनी, आनंद कॉलोनी में दोपहर 12 से तीन बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। जैनबाग उपकेंद्र से जुड़े वर्धमान, रायवाला, मुन्नालाल, पुराना जैनबाग, आजाद कॉलोनी, खाताखेड़ी, मदनपुरी और निसार रोड क्षेत्रों में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक, जनकनगर उपकेंद्र के लिंक रोड, कंपनी बाग और माधोनगर फीडरों पर दोपहर 12 से दो बजे तक कटौती होगी।गोविंद विहार फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक, घंटाघर उपकेंद्र के एमजीएम रोड फीडर पर दोपहर 12 से दो बजे तक, मंडी समिति उपकेंद्र के बरेलियों का मदरसा फीडर पर दोपहर 12 से दो बजे और गोटे शाह फीडर पर दोपहर तीन से चार बजे तक कटौती होगी। आईटीआई-2 उपकेंद्र के मनोहरपुर और पार्श्वनाथ फीडरों तथा मानकमऊ उपकेंद्र के शारदानगर फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी।