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जनपद में बीते दस दिन से एक्यूआई चार बार 250 से ऊपर गया। रविवार को अभी तक के उच्चतम स्तर 279 पर पहुंच गया था, लेकिन रात में हल्की हवा चलने से प्रदूषण में काफी कमी दर्ज की गई। सोमवार सुबह नौ बजे तक हल्की और ठंडी हवा चल रही थी। इसकी वजह से महानगर में हवा साफ नजर आई। दृश्यता भी 500 मीटर से अधिक रही। मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि रविवार को पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है, जिसका असर सहारनपुर में भी देखने को मिला है। सुबह की हवा ठंडी होने के साथ ही प्रदूषण कम रहा। उधर, तापमान में भी मामूली सा बदलाव रहा। न्यूनतम तापमान रविवार के समान 24 डिग्री सेल्सियस ही रहा, लेकिन अधिकतम तापमान में .5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और वह 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को भी मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान है।