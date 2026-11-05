फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Polluted air poses a threat to pregnant women and their unborn babies.

Saharanpur News: प्रदूषित हवा गर्भवतियों और गर्भस्थ शिशु के लिए बनी खतरा

Thu, 05 Nov 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Polluted air poses a threat to pregnant women and their unborn babies.
सहारनपुर। प्रदूषित हवा गर्भवतियों और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बन रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से सांस, दमा और रक्तचाप संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में 10 से 15 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। अस्थमा और दिल के मरीजों के साथ ही गर्भवतियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
विज्ञापन

इन दिनों जनपद का एक्यूआई 200 से 240 के बीच चल रहा है, जो सामान्य दिनों में 80 से 100 तक रहता था। बढ़ते प्रदूषण से शहर की हवा खराब हो गई है। आलम यह है कि प्रदूषण लोगों की सेहत पर भी असर डाल रहा है। एसबीडी जिला अस्पताल की ओपीडी में फिजिशियन की ओपीडी 300 के पार पहुंच गई है। इनमें सांस, दमा और रक्तचाप से भी पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। इनके अलावा महिला अस्पताल की ओपीडी में भी इजाफा हुआ है।
विज्ञापन

चिकित्सकों के मुताबिक, गर्भवतियों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. सौरभ त्यागी बताते हैं कि प्रदूषण बढ़ने से दमा और सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। जिला महिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनदीप सिंह ने बताया कि बच्चों में सांस और खांसी की समस्या बढ़ गई है। निमोनिया की गिरफ्त में आ रहे हैं। महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. इंद्रा सिंह ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं। ऐसे में प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण शरीर में पहुंचकर परेशानी बढ़ा सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
-- सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें गर्भवती महिलाएं

चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जरूरत पड़ने पर लगाएं। घर के भीतर धूल और धुएं से बचाव रखें। सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न, लगातार खांसी या रक्तचाप बढ़ने जैसी समस्या होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय परामर्श लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed