Saharanpur News: बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:13 AM IST
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पुलिस ने महिला सहित तीन के खिलाफ की प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
छुटमलपुर। ट्रैक्टर के रुपयों के लेनदेन के विवाद में दो पक्षों में जमकर गाली ग्लौज हुई। इसमें एक पक्ष द्वारा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई।
इसका वीडियो भी किसी ने बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष के शुभम की तरफ से एक महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट में थाना बिहारीगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाप्पुल निवासी शुभम ने बताया कि वह अपने दीपक निवासी किशनगढ़ काॅलोनी और नीरज निवासी गणेशपुर के साथ मोहम्मदपुर ग्रंट गया था। वहां वह लोग अंकित से लेन देन का मामला सुलझाने के लिए बात कर रहे थे तभी शुभम, विकास और बेबी निवासी मोहम्मदपुर ग्रंट वहां आए। उन्होंने आते ही उन्हें जाति सूचक शब्दों से गाली ग्लौज की तथा बाबा साहब के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। सीओ बेहट शशिप्रकाश शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वायरल वीडियो की भी जांच कराई जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
छुटमलपुर। ट्रैक्टर के रुपयों के लेनदेन के विवाद में दो पक्षों में जमकर गाली ग्लौज हुई। इसमें एक पक्ष द्वारा बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई।
इसका वीडियो भी किसी ने बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष के शुभम की तरफ से एक महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट में थाना बिहारीगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाप्पुल निवासी शुभम ने बताया कि वह अपने दीपक निवासी किशनगढ़ काॅलोनी और नीरज निवासी गणेशपुर के साथ मोहम्मदपुर ग्रंट गया था। वहां वह लोग अंकित से लेन देन का मामला सुलझाने के लिए बात कर रहे थे तभी शुभम, विकास और बेबी निवासी मोहम्मदपुर ग्रंट वहां आए। उन्होंने आते ही उन्हें जाति सूचक शब्दों से गाली ग्लौज की तथा बाबा साहब के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। सीओ बेहट शशिप्रकाश शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वायरल वीडियो की भी जांच कराई जा रही है।
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