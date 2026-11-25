टिकट मिलने पर आशु मलिक ने अखिलेश यादव का जताया आभार

सहारनपुर देहात से टिकट की घोषणा के बाद विधायक आशु मलिक ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह अपने नेता का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पार्टी ने पांच सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और सभी मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस की तल्खी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और उन्हें बेहद कम वोट मिले थे। हालांकि, अभी गठबंधन है, इसलिए वह नकारात्मक बात नहीं करना चाहते।



आशु मलिक ने कहा कि कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं, वे भी अपने टिकट की घोषणा कर सकते हैं। कुछ लोग अनावश्यक बातें कर रहे हैं, लेकिन वह उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने दोहराया कि सपा ने कोई नई या अतिरिक्त सीट घोषित नहीं की है, बल्कि मौजूदा विधायकों के नामों की घोषणा की गई है।