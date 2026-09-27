नवजात चोरी का मामला : जांच के घेरे में महिला अस्पताल की भूमिका

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सहारनपुर। नवजात चोरी के मामले में जिला महिला अस्पताल की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस टीम जल्द ही हरिद्वार जिले के निजी और जिला महिला अस्पताल में पहुंचकर जांच करेगी। वहां आरोपी महिला की गतिविधियों और उसके संपर्क में रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी।जांच में सबसे अहम बिंदु यह है कि आरोपी महिला अस्पताल में किन लोगों के संपर्क में आई थी। उससे किससे बातचीत की। अस्पताल में आने-जाने के दौरान उसे किसी ने मदद तो नहीं की। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात चोरी की योजना के बारे में पता लगाएगी। आरोपी महिला के बहादराबाद स्थित निजी अस्पताल से जुड़े संपर्कों को भी खंगाला जाएगा। पुलिस वहां उसके आने-जाने, इलाज या अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटाएगी।पुलिस टीम महिला अस्पताल भी पहुंचेगी। वहां पर भी यह पता लगाएगी कि आरोपी महिला ने सबसे पहले किससे मिली थी। पुलिस को महिला अस्पताल की भूमिका पर भी संदेह है। घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करेगी। वहीं, बहादराबाद के निजी अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करने के लिए पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख दिया है। उधर, एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस टीम दोनों अस्पतालों में पहुंचकर जांच करेगी।