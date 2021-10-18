Saharanpur News: नकुड़ सीट बनी सबसे हॉट, सभी दलों में टिकट को लेकर सियासी हलचल

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पिछले दिनों बसपा ने नरेश सैनी को अपना प्रत्याशी घोषित कर अन्य दलों के सामने चुनावी चुनौती पेश कर दी है। बसपा अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ अन्य वर्गों को साधने की रणनीति पर काम कर सकती है। वहीं, भाजपा में टिकट के लिए विधायक मुकेश चौधरी और पूर्व मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी भी दावेदार है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। पार्टी किसे मैदान में उतारती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।समाजवादी पार्टी में भी नकुड़ सीट को लेकर नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी की जल्द सपा में एंट्री होने की चर्चा है। वह भी बयान दे चुके हैं कि नकुड़ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं, चौधरी रूद्रसेन परिवार, फरहाद आलम, साहिल खान भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन में यह सीट किसके पास रहेगी अभी यह तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी इस सीट पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए प्रत्याशी चयन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी।जिले में सात विधानसभा सीटजिले में सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, बेहट, देवबंद, रामपुर मनिहारान, नकुड़ और गंगोह विधानसभा सीट है। नकुड़ विधानसभा सीट पर सभी दलों की गतिविधियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और नेताओं की व्यक्तिगत पकड़ चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल यहां पर बसपा ने अपना पत्ता खोल दिया है, जबकि भाजपा और सपा के फैसलों का इंतजार है।