Saharanpur News: अब भैयादूज-छठ पर्व का दबाव, स्लीपर कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं

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बुधवार यानी आज भैयादूज का पर्व है। 13 नवंबर से छठ पर्व शुरू हो जाएगा। यह पर्व चार दिन तक चलता है। पूर्वांचल और बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा और सहारनपुर में रहते हैं। हरियाणा और पंजाब में रहकर काम करने वाले लोगों ने घर वापसी शुरू कर दी है। इसके चलते अमृतसर से पूर्णिया जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में भीड़ चल रही है। हाल यह है कि यात्रियों को नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है।स्पेशल ट्रेनों में किराया 20 से 30 फीसदी अधिक है। किराया महंगा होने के बावजूद स्पेशल ट्रेनों में भी यात्रियों की बढ़ गई है। यात्रियों को स्लीपर कोच में सीट पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई बार यात्रियों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ रही है। उधर, अंबाला मंडल के सीनियर डीसीएम यशनजीत सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।