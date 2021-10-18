Saharanpur News: बदमाशों ने मुर्गा व्यापारियों से लूटे 39 हजार और तीन मोबाइल
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:36 AM IST
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-टोल बचाने को जा रहे थे गांवों के रास्ते
संवाद न्यूज एजेंसी
छुटमलपुर। फतेहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार आधी रात चमारीखेड़ा-मथाना मार्ग पर दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने पिकअप गाड़ी सवार मुर्गा व्यापारियों से 39 हजार की नकदी और तीन मोबाइल फोन लूट लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात भर कांबिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाशों का पता नहीं लगा। पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गागलहेड़ी निवासी इल्ताफ ने बताया कि वह पिकअप में मुर्गे भरकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी बेच कर लौट रहा था। उसके पास 75 हजार रुपये की नकदी थी। उसने बताया कि वह टोल बचाने के लिए मथाना वाले रास्ते से गागलहेड़ी जा रहा था। रात सवा 12 बजे चमारीखेड़ा-मथाना मार्ग पर कब्रिस्तान के निकट दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया।
इसी दौरान उसके साथी ने हिम्मत करके बदमाशों की नजर बचाते हुए 36 हजार रुपये खिड़की से बाहर फेंक दिए। बदमाशों ने उनके पास बचे 39 हजार रुपये और तीन मोबाइल फोन लूट लिए और शोर मचाने पर धमकी देते हुए भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद उन्होंने बाहर फेंके रुपये अपने कब्जे में लिए और पुलिस को खबर की। रात में ही सीओ सदर विकास प्रताप चौहान और प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आस-पास बदमाशों की तलाश में अभियान चलाया।
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सीओ सदर विकास प्रताप चौहान ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस रास्ते के गांवों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
छुटमलपुर। फतेहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार आधी रात चमारीखेड़ा-मथाना मार्ग पर दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने पिकअप गाड़ी सवार मुर्गा व्यापारियों से 39 हजार की नकदी और तीन मोबाइल फोन लूट लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात भर कांबिंग अभियान चलाया, लेकिन बदमाशों का पता नहीं लगा। पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गागलहेड़ी निवासी इल्ताफ ने बताया कि वह पिकअप में मुर्गे भरकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी बेच कर लौट रहा था। उसके पास 75 हजार रुपये की नकदी थी। उसने बताया कि वह टोल बचाने के लिए मथाना वाले रास्ते से गागलहेड़ी जा रहा था। रात सवा 12 बजे चमारीखेड़ा-मथाना मार्ग पर कब्रिस्तान के निकट दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया।
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इसी दौरान उसके साथी ने हिम्मत करके बदमाशों की नजर बचाते हुए 36 हजार रुपये खिड़की से बाहर फेंक दिए। बदमाशों ने उनके पास बचे 39 हजार रुपये और तीन मोबाइल फोन लूट लिए और शोर मचाने पर धमकी देते हुए भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद उन्होंने बाहर फेंके रुपये अपने कब्जे में लिए और पुलिस को खबर की। रात में ही सीओ सदर विकास प्रताप चौहान और प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आस-पास बदमाशों की तलाश में अभियान चलाया।
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सीओ सदर विकास प्रताप चौहान ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस रास्ते के गांवों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा।