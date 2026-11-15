UP: कॉमेडियन समय रैना की टिप्पणी पर मौलाना कारी इस्हाक गोरा ने जताई नाराजगी

टिप्पणी पर मौलाना की नाराज़गी

देवबंद में मौलाना कारी इस्हाक गोरा ने कहा कि शो के दौरान एक महिला प्रतिभागी के अपने कजिन (चचेरे भाई) के साथ आने पर समय रैना ने टिप्पणी करते हुए कहा, ''कजिन मतलब पति'' इस तरह की टिप्पणियां किसी की सामाजिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को मजाक करने का शौक है तो उसे पहले मजाक करने और मजाक उड़ाने का अंतर समझना चाहिए। किसी की तहजीब और सम्मान का ख्याल नहीं रख सकते तो ऐसी कॉमेडी से परहेज करना चाहिए।