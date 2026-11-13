Saharanpur News: मां में खून की कमी और मानसिक तनाव, घट रहा नवजातों का वजन

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जिला महिला अस्पताल में जन्म के समय कम वजन वाले नवजातों को एसएनसीयू और एमएनसीयू में भर्ती किया जाता है। दोनों यूनिट में करीब 25 वार्मर की व्यवस्था है, जहां नवजातों को विशेष निगरानी में रखा जाता है। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक जनवरी से 31 अक्तूबर तक कुल 7536 प्रसव हुए। इनमें 2100 नवजातों का वजन 2.50 किलोग्राम से कम पाया गया। वहीं, 700 से 900 ग्राम वजन वाले दो नवजातों की स्थिति बेहद संवेदनशील थी। इतने कम वजन वाले बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। ऐसे में उन्हें सांस लेने में परेशानी, संक्रमण और शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में दिक्कत हो सकती है।कम वजन वाले बच्चों की तीन श्रेणियां- एलबीडब्ल्यू (लो बर्थ वेट) - जन्म के समय वजन डेढ़ से ढाई किलो (1500 से 2499 ग्राम) के बीच।- वीएलबीडब्ल्यू (वेरी लो बर्थ वेट) - जन्म के समय वजन एक से डेढ़ किलो (1000 से 1499 ग्राम) के बीच।- ईएलबीडब्ल्यू (एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट) - जन्म के समय वजन एक किलो (1000 ग्राम से 700 ग्राम) से भी कम।- ये हैं कम वजन के प्रमुख कारणमां में खून की कमी, कम उम्र या अधिक उम्र होना, घरेलू कलह, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, मिनरल और विटामिन की कमी, मां का कमजोर होना, हृदय, किडनी, मधुमेह और थायराइड संबंधी बीमारियां, धूम्रपान और प्रदूषण का असर।गर्भावस्था में जांच और पोषण जरूरीजिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. इंद्रा सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। हीमोग्लोबिन की जांच के साथ आयरन और कैल्शियम की गोलियों का नियमित सेवन जरूरी है। संतुलित भोजन, हरी सब्जियां, दालें, फल और प्रोटीनयुक्त आहार मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।रोजाना चार से पांच नवजात हो रहे भर्तीमहिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनदीप सिंह ने बताया कि एमएनसीयू और एसएनसीयू में प्रतिदिन औसतन चार से पांच नवजात कम वजन के कारण भर्ती किए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि नहीं दिया गया तो यह समस्या बढ़ती चली जाएगी।