Saharanpur News: कागजों में जननी सुरक्षा...खाते में रकम का इंतजार, चार हजार महिलाएं वंचित

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जिले में अप्रैल से सितंबर तक कुल 16 हजार महिलाओं के प्रसव अस्पतालों में कराए गए। इनमें से 12 हजार महिलाओं के खातों में जननी सुरक्षा योजना के तहत एक-एक हजार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। चार महिलाएं ऐसी हैं, जिनका भुगतान नहीं हो पाया है। सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने भी जेएसवाई के भुगतान पर नाराजगी जताई थी। भुगतान के मामले में सबसे फिसड्डी सरसावा, नानौता और सढ़ौली कदीम ब्लॉक हैं। सरसावा में 68 फीसदी, नानौता में 66 और सढ़ौली कदीम ब्लॉक में 71 फीसदी महिलाओं का भुगतान हुआ है। जिला महिला अस्पताल की भी हालत खराब है। महिला अस्पताल ने 71 फीसदी भुगतान किया है। इनकी वजह से जिले में 76 फीसदी जेएसवाई का भुगतान हुआ है।किस ब्लॉक में कितने प्रतिशत हुआ भुगतानबलियाखेड़ी - 82 फीसदीदेवबंद - 89 फीसदीगंगोह - 79 फीसदीमुजफ्फराबाद - 86 फीसदीनागल - 84 फीसदीनकुड़ - 88 फीसदीनानौता - 66 फीसदीपुवांरका - 74 फीसदीरामपुर मनिहारान - 88 फीसदीसढ़ौली कदीम - 71 फीसदीमहिला अस्पताल - 71 फीसदीसरसावा - 68 फीसदीजिन ब्लॉक की जेएसवाई के भुगतान में स्थिति खराब है, उन ब्लॉक सीएचसी प्रभारियों का वेतन रोकने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जब तक जेएसवाई के भुगतान में अपेक्षित सुधार नहीं हो जाता है, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा।डॉ. शेर सिंह कक्कड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी