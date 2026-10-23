यूपी: इंद्रेश कुमार के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार: बोले- उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 23 Oct 2026 11:42 AM IST
सार
सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुस्लिम लीग, पाकिस्तान निर्माण और नेहरू-मुखर्जी के संबंधों का जिक्र किया।
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विस्तार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। मसूद ने कहा कि इंद्रेश कुमार को इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने बयान में मुस्लिम लीग, पाकिस्तान के निर्माण और जवाहरलाल नेहरू की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किए जाने का जिक्र किया।
इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि इंद्रेश कुमार के पूर्ववर्तियों ने मुस्लिम लीग के साथ काम किया था और पाकिस्तान के निर्माण में भूमिका निभाई थी। यह टिप्पणी करते हुए उन्होंने इतिहास के संदर्भ में अपने तर्क रखे।
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नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का किया जिक्र
कांग्रेस सांसद ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सरकार में शामिल किया था और उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी।
मसूद की यह प्रतिक्रिया इंद्रेश कुमार के बयान के संदर्भ में आई है। हालांकि, उपलब्ध इनपुट में इंद्रेश कुमार के मूल बयान का पूरा विवरण नहीं है। इसलिए उनकी टिप्पणी का संदर्भ और दोनों नेताओं के बयानों की पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिए मूल बयान की पुष्टि जरूरी है।
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इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि इंद्रेश कुमार के पूर्ववर्तियों ने मुस्लिम लीग के साथ काम किया था और पाकिस्तान के निर्माण में भूमिका निभाई थी। यह टिप्पणी करते हुए उन्होंने इतिहास के संदर्भ में अपने तर्क रखे।
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नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का किया जिक्र
कांग्रेस सांसद ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी सरकार में शामिल किया था और उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी।
मसूद की यह प्रतिक्रिया इंद्रेश कुमार के बयान के संदर्भ में आई है। हालांकि, उपलब्ध इनपुट में इंद्रेश कुमार के मूल बयान का पूरा विवरण नहीं है। इसलिए उनकी टिप्पणी का संदर्भ और दोनों नेताओं के बयानों की पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिए मूल बयान की पुष्टि जरूरी है।