यूपी: इंद्रेश कुमार के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार: बोले- उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। मसूद ने कहा कि इंद्रेश कुमार को इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने बयान में मुस्लिम लीग, पाकिस्तान के निर्माण और जवाहरलाल नेहरू की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किए जाने का जिक्र किया।