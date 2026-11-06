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सियासत: भाजपा के सवालों पर इमरान मसूद का पलटवार, बोले- हमारी पार्टी के मामलों से उनका क्या लेना-देना?

Fri, 06 Nov 2026 05:32 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 06 Nov 2026 05:32 PM IST
सार

यूथ कांग्रेस नेताओं को पार्टी रैली से नदारद रहने पर सस्पेंड किए जाने के मुद्दे पर भाजपा के सवालों का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जवाब दिया है।

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Imran Masood Responds to BJP Questions Over Suspension of Youth Congress Leaders
देवबंद में इमरान मसूद। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पार्टी रैली से नदारद रहने के कारण यूथ कांग्रेस नेताओं को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों पर सवाल उठाने का कोई लेना-देना नहीं है।

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इमरान मसूद ने कहा,'भाजपा कौन होती है सवाल उठाने वाली? हमारी पार्टी के मामलों से उनका क्या लेना-देना और उनके सवाल उठाने से हमें क्या फर्क पड़ता है, उठाते रहें।'

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यूथ कांग्रेस नेताओं के निलंबन को लेकर भाजपा की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद इमरान मसूद की यह प्रतिक्रिया सामने आई है।

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