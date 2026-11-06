सियासत: भाजपा के सवालों पर इमरान मसूद का पलटवार, बोले- हमारी पार्टी के मामलों से उनका क्या लेना-देना?
यूथ कांग्रेस नेताओं को पार्टी रैली से नदारद रहने पर सस्पेंड किए जाने के मुद्दे पर भाजपा के सवालों का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जवाब दिया है।
विस्तार
पार्टी रैली से नदारद रहने के कारण यूथ कांग्रेस नेताओं को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों पर सवाल उठाने का कोई लेना-देना नहीं है।
इमरान मसूद ने कहा,'भाजपा कौन होती है सवाल उठाने वाली? हमारी पार्टी के मामलों से उनका क्या लेना-देना और उनके सवाल उठाने से हमें क्या फर्क पड़ता है, उठाते रहें।'
यूथ कांग्रेस नेताओं के निलंबन को लेकर भाजपा की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद इमरान मसूद की यह प्रतिक्रिया सामने आई है।