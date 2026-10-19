फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Four drug traffickers arrested with smack worth 1.65 crore

Saharanpur News: 1.65 करोड़ की स्मैक के साथ चार नशा तस्कर गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 12:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Four drug traffickers arrested with smack worth 1.65 crore
चिलकाना पुलिस द्वारा पकडे गए नशा तस्कर।स्रोत -पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नकुड़/ चिलकाना/ नकुड़ और चिलकाना पुलिस ने अलग अलग चार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 815 ग्राम स्मैक बरामद की। बरामद की गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1165 करोड़ रुपये आंकी गई है।

नकुड़ सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के आरोपी अशजद उर्फ सादा निवासी गांव नवाजपुर, थाना नकुड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 510 ग्राम स्मैक बरामद की। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये है।
विज्ञापन

सीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का इतिहास खंगाला जा रहा है। आरोपी अशजद के खिलाफ थाना गंगोह में एनडीपीएस एक्ट में दो प्राथमिकी दर्ज हैं। उधर, सीओ सदर पवन कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दौलतपुर से दभेड़ा कला जाने वाले रास्ते पर दो लोगों को गिरफ्तार किया। तलाशी में साजिद निवासी ग्राम दभेड़ के कब्जे से 265 ग्राम और अनीस निवासी ग्राम दभेड़ा के पास से 18 ग्राम स्मैक बरामद हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी साजिद के खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में पहले से 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस ने गांव दुमझेड़ा निवासी अमजद उर्फ टीटू को 20 ग्राम स्मैक के साथ दुमझेड़ा से घोड़ोपीपली जाने वाले मार्ग से पकड़ा है। पुलिस ने अमजद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed