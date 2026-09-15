फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Electricity cables stolen from 50 to 60 poles, causing loss of lakhs to the corporation

Saharanpur News: 50 से 60 खंभों से बिजली तार चोरी, निगम को लाखों की चपत

Tue, 15 Sep 2026 01:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Electricity cables stolen from 50 to 60 poles, causing loss of lakhs to the corporation
नागल। क्षेत्र में विद्युत निगम की एक पुरानी लाइन से चोरों ने 50 से 60 विद्युत खंभों से तार काटकर चोरी कर लिया। दघेंड़ा स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली आपूर्ति की जाती है। नंदनपुर से नागल के बीच स्थित पुरानी विद्युत लाइन को वर्तमान में विद्युत लोड से मुक्त रखा गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इस लाइन का उपयोग किसानों को बिजली आपूर्ति देने के लिए किया जा सकता है। इसी बीच चोरों ने इस लाइन को निशाना बनाते हुए दर्जनों खंभों से तार काट लिया। बताया गया कि बीते सप्ताह चोरों ने एक बार फिर लाइन से तार चोरी कर लिया। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में विद्युत तार चोरी की घटना हो चुकी है। पूर्व की घटना के दौरान दिनदहाड़े तार काटते समय एक व्यक्ति करंट की चपेट में आकर झुलस गया था, जबकि उसका साथी मौके से भाग गया था। अवर अभियंता अभिषेक कुमार ने बताया कि मामले की तहरीर दी गई है। सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed